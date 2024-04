Nuovo allenatore Napoli - De Laurentiis riduce l’elenco | si sceglierà fra tre nomi

(Di martedì 23 aprile 2024) Aurelio Decontinua ad essere impegnato nel casting per scegliere il prossimodel. Sia tre la lista dei pretendenti. La stagione delè stata una vera e propria disfatta, con gli azzurri che hanno deluso le aspettative che c’erano ad inizio stagione. Nel corso di questa stagione, sono arrivati due esoneri in casa, con treche si sono seduti sulla panchina azzurra. In vista della prossima stagione, Aurelio Desta cercando unche possa far risorgere ildalle ceneri. Si è ridottodei pretendenti, con il patron azzurro chetra tre ...

Un altro derby perso per il Milan . Contro l'Inter Chukwueze e Okafor hanno dato la scintilla dalla panchina. meritano più spazio. L'analisi

Il destino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra segnato. Il finale di stagione dei rossoneri è deragliato insieme agli ultimi obiettivi stagionali: l’eliminazione prematura dall’Europa League per mano della Roma e l’umiliazione del ...

Cannavaro “Via la paura per la salvezza dell’Udinese” - UDINE (ITALPRESS) – Accoglienza con applausi in sala stampa e sorriso da campione del mondo per partire subito con il piede giusto: prende avvio così l’avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina dell ...padovanews

Liverpool, Arne Slot in pole per la panchina. Emery rinnova con l'Aston Villa - L'll'allenatore del Feyenoord, che lo scorso weekend ha conquistato la coppa nazionale, è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza Reds ...gazzetta