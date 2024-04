Nuovo allenatore Milan - le quote del dopo Pioli | profili italiani e stranier - c’è anche… Allegri

L’Udinese ha ufficializzato ieri l’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina, al posto di Gabriele Cioffi: è il tredicesimo cambio in panchina in Serie A dopo 33 giornate di campionato. L’Udinese aveva già cambiato Sottil, per richiamare Cioffi. Cannavaro era già stato in corsa per il Napoli, altra squadra che ha cambiato tre tecnici in questa stagione. (sport.quotidiano)