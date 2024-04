Udinese - Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore | la nota ufficiale del club

Udine, 22 aprile 2024 – Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il capitano della nazionale campione del mondo 2006 sarà alla guida dei friulani fino al termine della stagione. Un incarico per cinque partite e i 19 minuti più recupero del match interrotto con la Roma. Cannavaro sarà coadiuvato dal fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Dello staff fa parte anche la bandiera ... (sport.quotidiano)