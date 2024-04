Nuovi prezzi Telepass | le novità dopo l’aumento del canone

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel nostro Paese sono circa 7 milioni gli utenti, il noto servizio di telepedaggio autostradale operativo dall’inizio degli anni Novanta. I primi caselli che grazie a un apposito reader comunicano con un transponder presente nell’autoveicolo furono attivati lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli,diché nel corso degli anni è stata coperta l’intera rete autostradale italiana. Per circa trent’anni in Italia si è avuto un mercato del telepedaggio di tipo monopolistico;è stato infatti l’unico operatore a offrire questo servizio, grazie al quale il passaggio ai caselli è decisamente più rapido con conseguente riduzione delle file per il pagamento del pedaggio autostradale tramite contanti (una modalità progressivamente in disuso, ma ancora possibile) o carte di debito o credito. A partire dal 2022 però, il monopolio di ...

L'oro brilla più che mai. Il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto nuovi massimi negli ultimi mesi, superando persino quota 2.100 dollari l'oncia. Ma cosa c'è dietro questo rally sfrenato e cosa significa per gli investitori e l'economia globale? Come spiegano ambienti finanziari vicini al mercato del metallo prezioso interpellati da Affaritaliani.it, in un contesto geopolitico ed economico instabile, con l'inflazione che galoppa e la guerra ... (affaritaliani)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Nuovi costi per i piani Premium e Standard in Germania, cosa significa per gli utenti e cosa potrebbe significare per il futuro di Netflix . | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie (mistermovie)

Ecco le novità dell’azienda Quaranta, il punto di riferimento per la vendita di forniture, macchinari e semilavorati per ceramisti e non solo - Ecco le novità dell’azienda Quaranta, il punto di riferimento per la vendita di forniture, macchinari e semilavorati per ceramisti e non solo ...quifinanza

Xiaomi Robot Vacuum X20+: super robot aspirapolvere-lavapavimenti low cost - Xiaomi ha presentato il nuovo Robot Vacuum X20+. Modello dalle caratteristiche davvero complete e con a bordo avanzate funzionalità. Il nuovo robot di Xiaomi vanta, infatti, mocio rotanti per il ...today

Prezzo benzina, Nuovi aumenti sopra i €2 al litro. Tutta colpa della “tempesta perfetta” - Il prezzo della benzina potrebbe presto superare abbondantemente i 2 euro al litro. Oggi si attesa sui 1,920 euro, mentre la benzina costa già oltre i 2 euro al litro in autostrada (2,003 euro).money