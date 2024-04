Oltre 2 750 euro per una collanina di soli 40 grammi L' oro brilla più che mai | raggiunti nuovi prezzi record

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'oropiù che mai. Il prezzo del metallo prezioso ha raggiuntomassimi negli ultimi mesi, superando persino quota 2.100 dollari l'oncia. Ma cosa c'è dietro questo rally sfrenato e cosa significa per gli investitori e l'economia globale? Come spiegano ambienti finanziari vicini al mercato del metallo prezioso interpellati da Affaritaliani.it, in un contesto geopolitico ed economico instabile, con l'inflazione che galoppa e la guerra in Ucraina e Israele che occupa la gran parte dei notiziari, l'oro si conferma come ciò che è sempre stato: un bene rifugio. Senza mezzi termini, gli investitori vedono "il re dei metalli" come un investimento stabile e in grado di proteggere il loro capitale dai rischi e dalle incertezze del mercato.