Niente manganelli! Solo lo scudo | l’urlo dell’agente durante gli scontri di Torino video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) «con lo, spingetecon lo»:che inchioda i veri violenti si sente chiaramente nelpostato sotto. Immagini che stanno facendo il giro dei social. E che testimoniano come gli uomini delle forze dell’ordine siano stati chiamati a difendere la sicurezza dei cittadini in una difficile giornata di assalti e violenze. Un’azione a cui hanno dovuto rispondere alla veemenza contestataria e alla violenza stando attenti a non incorrere in sanzioni e recriminazioni.di: «con gli scudi,...