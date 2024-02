Studenti e manganelli a Pisa e Firenze | Piantedosi | “Niente processi sommari alla polizia”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha detto: "La premier Giorgia Meloni mi ha dato, proprio in queste ore, la disponibilità a convocare di nuovo il tavolo con le organizzazioni sindacali per avviare,sua presenza, le trattative finalizzate al rinnovo contrattuale delle forze dell'ordine e per ascoltare, con me, ogni altra esigenza o istanza provedal personale interessato" L'articolo proviene daPost.