Ndicka può tornare in campo | gli accertamenti non hanno evidenziato patologie cardiache

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Notizie positive per Evan. Il difensore giallorosso, che nel corso della partita contro l’Udinese nella 32esima giornata di Serie A si era accasciato improvvisamente a terra, è stato dichiarato idoneo alla ripresa dell’attività sportiva., come riportato dall’Ansa, si è sottoposto a deglialla clinica Villa Stuart di Roma cheesclusoe confermato la guarigione del pneumotorace rimediato in partita. Il calciatore si è sottoposto a esami cardiologici e polmonari di terzo livello, i cui risultati sono confortanti. Non è stata rilevata alcuna complicazione a livello cardiologico e quindi potràad allenarsi. Probabilmente lo farà già nei prossimi giorni per puntare ain ...