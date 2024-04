De Rossi | ‘La Lega non ci aiuta in Europa Lotito? Nessuno ci può rinfacciare che Ndicka non sia morto’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 aprile 2024) 2024-04-21 23:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La conferenza stampa di Daniele Dealla vigilia di Roma-Bologna che si giocherà lunedì 22 aprile alle ore 18.30. I giallodevono battere i rossoblu per accorciare la distanza con il quarto posto e tenere a distanza l’Atalanta che occupa la sesta posizione. Ecco le parole del tecnico I giocatori hanno recuperato? C’è un aggiornamento su Lukaku, se non dovesse farcela chi può sostituirlo? “Romelu non sarà convocato, ha avuto un problema muscolare di lieve entità. Capiremo nei pmi giorni quanto ci metterà a recuperare ma siamo fiduciosi che non sia nulla di grave. Giocherà uno tra Azmoun e Abraham, capiremo dal pmo allenamento e non escludo che potremmo usarli entrambi a partita in corso. Col Milan gara complessa e si è messa ...