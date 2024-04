Napoli - parla Giuseppe Bruscolotti

Massimo Nenci , ex preparatore dei portieri del Napoli , è intervenuto a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Il Napoli era stato costruito molto bene, i giocatori arrivati erano forti e ha ...

Ha parlato anche del Napoli Mirko Taccola, ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’) e allenatore, a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole rilasciate alla trasmissione ‘1 Football Club’. Uno scudetto mai in dubbio quello dei nerazzurri. “Mi ...