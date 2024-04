Il Napoli che è e non solo | parla Massimo Nenci

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 aprile 2024), ex preparatore dei portieri del, è intervenuto a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Ilera stato costruito molto bene, i giocatori arrivati erano forti e ha vinto meritatamente. Poi, non avendo la continuità mentale, inconsciamente i calciatori si sono sentiti appagati e non hanno dato più quello che dovevano e potevano dare”. Il rapporto tra il presidente dele Sarri Non so che rapporto c’è tra De Laurentiis e Sarri, quando si lasciarono, non lo fecero da amici, ma col tempo credo che sia stato superato tutto. Sarri al’anno prossimo? Non lo so. Da parte mia posso dire che mi dispiacerebbe non tornare perchè abbiamo lasciato un lavoro a metà, ma io sono un collaboratore per cui ...