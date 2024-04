Napoli - il gesto di Di Lorenzo a Castel Volturno scuote la squadra | i dettagli

(Di martedì 23 aprile 2024) Di fronte al crollo del, il capitano Diha provato a dare l’esempio allaper provare a svoltare una stagione disastrosa. Ilè in piena crisi di risultati e prestazioni, con la deludente stagione dei campioni d’Italia che sta facendo stridere tifosi e ambiente. Dopo la dura contestazione subita allani contro l’Empoli, con accuse di scarso impegno piovute da più parti, il capitano Giovanni Diha deciso di tentare la svolta con unda vero leader. Dianticipa tutti per dare l’esempio Secondo quanto riportato da Repubblica, alla ripresa degli allenamenti a, Diè arrivato con ben 2 ore e mezza di anticipo rispetto al resto ...

Aurelio De Laurentiis ha fatto visita a Castelvolturno per un discorso motivazionale alla squadra prima di Napoli-Frosinone . L’obiettivo è l’Europa. Notizie calcio Napoli – alla vigilia della delicata sfida contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis ha voluto caricare di persona la squadra con un discorso motivazionale a Castelvolturno. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il presidente si è recato nel centro sportivo azzurro per assistere ... (napolipiu)

I monitor hanno mostrato le reazioni degli imputati durante il processo per l'omicidio dell'aspirante pizzaiolo; oggi un testimone ha riconosciuto Valda come la persona che ha sparato.Continua a leggere (fanpage)

Il Napoli è in crollo, risultati e prestazioni deludono tutti. Fa strano vedere gli ormai ex campioni d`Italia ritrovarsi in una situazione... (calciomercato)

Napoli, i giocatori: "Ma a cosa serve il ritiro". C'è malcontento, filtra il parere dei big - Il giocatore del Napoli ritengono profondamente ingiusta l'eventuale scelta da parte della società di mandare la squadra in ritiro ...areanapoli

Napoli in crisi: spunta il gesto di Di Lorenzo a Castel Volturno - Il Napoli è in crollo, risultati e prestazioni deludono tutti. Fa strano vedere gli ormai ex campioni d`Italia ritrovarsi in una situazione del genere. Eppure.calciomercato

Clima di smobilitazione a Castel Volturno, spunta il gesto estremo di Di Lorenzo per dare una scossa ai compagni - Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Il quotidiano si sofferma ...msn