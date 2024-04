Napoli in crisi | spunta il gesto di Di Lorenzo a Castel Volturno

Napoli, 22 aprile 2024 – Si scrive Castellani ma si legge trappola per il Napoli, che a maggior ragione in una stagione tutt'altro che fortunata e positiva inciampa contro l'Empoli, al quinto successo in un lustro contro un avversario che stavolta ha ben altri problemi da risolvere che quelli causati da una 'semplice' questione di cabala o trend. In realtà, anche un presidente interventista come Aurelio De Laurentiis stavolta, dopo che neanche ... (sport.quotidiano)