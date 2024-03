Il Napoli torna a parlare con DAZN | Gazzetta | “Colpa delle multe o del malcontento degli altri club?”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il, sotto la gestione di De Laurentiis,a farallenatore e tesserati condopo la multa ricevuta. Ilha deciso di rompere il silenzio con, l’emittente ufficiale del campionato, in occasione della partita contro l’Inter di San Siro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, alcuni membri delpartenopeo hanno rilasciato dichiarazioni ai microfoni di, segnando così un’inversione di rotta rispetto agli accordi precedentemente stabiliti. “Calzona mantiene la sua imbattibilità in Serie A, per il tecnico non è una cosa di poco conto. Intanto Ciccioai microfoni didopo l’embargo del presidente De Laurentiis, costato circa ...