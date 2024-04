Multe da annullare | la clamorosa sentenza della Cassazione colpisce gli autovelox

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Attenzione, leper eccesso di velocità potrebbero essere non pagate. No, non è una fake news, ma una, clamorosissima, notizia vera. E tremano i Comuni che hanno fatto cassa e prevedono di farne ancora. Il terremoto burocratico è stato provocato dalla, che accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso. Il legale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a 97 chilometri orari dove il limite è di 90. Secondo la Suprema Corte glidisseminati sul territorio italiano sarebbero stati autorizzati dal ministero delle Infrastrutture ma non sottoposti dallo stesso Governo ad una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in sostanza un vuoto normativo che, in assenza ...

