Autovelox non idonei - tutte le multe da annullare | la sentenza della Cassazione che fa tremare il Veneto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 aprile 2024) Così come un battito d’ali di farfalla può provocare una tempesta dall’altra parte del mondo, laCorte disuglipuò scatenare un effetto domino in. Facendo cancellare migliaia di sanzioni. Il Palazzaccio ha accolto l’opposizione di un avvocato per una multa sostenendo che glidovrebbero essere autorizzati e anche omologati. Ma gran parte di quelli veneti, come quello di Treviso, non hanno l’omologazione. E quindi chiunque prenda una multa può adire al giudice di pace per farsela. E se l’che l’ha fatta comminare è solo autorizzato ma non omologato può vincere e riavere indietro i soldi. Un problema di cassa Il tutto potrebbe generare un problema di cassa per i comuni, ...