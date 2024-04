Mountain Bike Domenica 28 aprile a Cingoli la XXVI edizione della 9 Fossi MTB Race

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? L. Braidot ( Mountain bike ) ? C. Pellacani (tuffi)? Nazionale ...

Prato, 22 aprile 2024 - trionfo del Team Soudal , il forte sodalizio pratese di Montemurlo, nella 35^ edizione “Da Piazza a Piazza ” una classica del Mountain Bike che è stata conclusa da 201 Bike r per quanto riguarda il percorso Marathon e da 267 ...

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Mountain bike nella specialità olimpica del cross country. In Brasile, ad Araxá, colpaccio a sorpresa per il danese Simon Andreassen che torna alla vittoria a quattro anni dalla prima, agguantata nel 2020 a ...