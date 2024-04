Mountain Bike - trionfo del Team Soudal Da Piazza a Piazza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Prato, 22 aprile 2024 -del, il forte sodalizio pratese di Montemurlo, nella 35^ edizione “Da” una classica delche è stata conclusa da 201r per quanto riguarda il percorso Marathon e da 267 per quello della Gran Fondo. Ha vinto il ligure Dario Cherchi già autore di precedenti ottime prestazioni in questo suo brillante avvio di stagione. Ilr giunto quest’anno nella formazione pratese di Stefano Gonzi, ha lottato fino alla fine con il garfagnino Valdrighi (exr della) riuscendo nel finale di corsa a guadagnare poco meno di mezzo minuto con il quale ha tagliato il traguardo lungo l’alveo del fiume ...

Prato , 20 aprile 2024 - C’è animazione già oggi al Villaggio allestito nella zona di via Bisenzio a Prato dove vengono consegnati i pacchi gara ai concorrenti, e il conto alla rovescia prima del via ...

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Mountain bike per quanto riguarda la disciplina olimpica del cross country. Si resta in Brasile, ci si sposta ad Araxa , ma tra gli uomini under 23 a vince re è ...

Va in archivio anche la prova élite femminile del Cross-country Olympic ad Araxà (Brasile) nella seconda tappa di Coppa del Mondo . La vittoria è andata appannaggio dell’americana Haley Batten con il ...

I risultati della seconda tappa della Coppa del Mondo XCO di Mountain bike , andata in scena sul tecnico tracciato brasiliano di Minas Gerais . La prova maschile Elite ha visto la prima vittoria a ...

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Mountain bike nella specialità olimpica del cross country. In Brasile, ad Araxá , colpaccio a sorpresa per il danese Simon Andreassen che torna alla vittoria a ...

