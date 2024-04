MotoGP - Pedro Acosta | Jerez è uno dei miei circuiti preferiti La RC16 va forte su questa pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) In poche garesi è già tolto l’etichetta del rookie in, sfoderando fin da subito delle prestazioni impressionanti e collezionando due podi consecutivi tra Portimao e Austin. Il 19enne murciano, dopo tre round, occupa addirittura la quarta posizione nel Mondiale a -26 dal leader Jorge Martin, a -5 da Enea Bastianini e a -2 da Maverick Viñales. Nel fine settimana il “Tiburón de Mazarrón” proverà ad alzare ulteriormente l’asticella sulladide la Frontera, andando a caccia magari del primo successo in top class in occasione del Gran Premio di Spagna 2024. Il giovane fenomeno della GasGas sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi del weekend andaluso, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita. “La prima gara in casa arriva in un ottimo momento. ...