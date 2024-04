MotoGp - Marquez designa l’erede | Acosta ricorda i grandi del motociclismo

(Di martedì 23 aprile 2024) Bologna, 23 aprile 2024 - Inizio di stagione da baby fenomeno e predestinato per Pedro. Il più giovane di sempre a ottenere due podi consecutivi nella top class si è già pienamente inserito ai vertici della Moto gp e si candida a essere grande protagonista fino alla fine della stagione, con possibilità di giocarsi il titolo. Quel titolo che probabilmente in futuro vincerà diverse volte. Ne ha la stoffa e il talento e guida una moto competitiva, la KTM griffata Gas Gas, e dalla prossima stagione quasi certamente salirà nel team ufficiale. La classifica rispecchia il suo talento, perché pur non avendo ancora vinto un gran premio già oggiè il migliore degli austriaci, davanti anche a Binder, ed è quarto in classifica generale a soli due punti da Vinales e cinque dietro Bastianini, ora secondo. Insomma, è lì con il meglio del meglio. ...

Un percorso di rinascita coccolato dalla Nuvola Rossa nel tentativo di rispolverare tutto il talento e la sua grinta da ex pluricampione del mondo. Una forza della natura che potrebbe risvegliarsi in questo Mondiale 2024 della MotoGP : dopo essersi ...

“In medio stat virtus” dicevano i latini, ovvero “la virtù sta nel mezzo”. Il linguaggio popolare ha poi storpiato questo broccardo in “la verità sta nel mezzo”, un concetto comunque applicabile alla situazione di Marc Marquez e della Honda. Il ...

Siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una tappa di grande importanza. Saranno due sicuri protagonisti i padroni di ...

