MotoGP | Marc Marquez con Gresini è finalmente competitivo

Grande delusione per aver sciupato una chance importante, ma ottimi segnali a livello di performance in vista del prosieguo della stagione. Si può riassumere così l’attuale stato d’animo di Marc ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Si inserisce Vinales in seconda posizione a 0.024, facendo scalare Bagnaia in terza posizione. 17.19 Bagnagia migliora il suo riscontro e si porta in ... (oasport)