Moto contro auto - grave 18enne

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIncidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Mediterraneo. Unalla guida di uno scooter ha impattatoun’Opel Corsa finendo rovinosamente sull’asfalto. Le cause non sono ancora chiare, probabilmente l’impatto è stato favorito dalla pioggia che ha reso viscose le strade. Sul posto Polizia e sanitari del 118 che hanno condotto il giovane in ospedale in codice rosso. Al momento dell’arrivo dei sanitari pare non fosse cosciente.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.