Morbillo - qual è il rischio per gli adulti in Italia Rezza | I numeri di chi si ammala e perché

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 - Ma quanto èso ilper gli? Dopo l’allarme dei pediatri, anche sulla pertosse, lo abbiamo chiesto a Giovanni, professore straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Più del 50% dei malati sono sopra i 30 anni”, è il monito dell’esperto, uno dei volti più familiari aglini, durante l’epidemia di Covid. E proprio da quel momento bisogna partire, riflette il professore, per spiegare come mai siamo tornati a fare i conti con una malattia che pensavamo di aver debellato. Chi sono glicolpiti dalMa chi sono glicolpiti dal? “Quasi esclusivamente persone non vaccinate – chiarisce– e che non si ...

(Adnkronos) – Nel Lazio “c’è un allarme negli adulti, rivediamo casi nei giovani, 30enni non vaccinati, e personalmente è una situazione a cui noi medici di famiglia non assistevamo da decenni. Il Morbillo è una malattia che non va sottovalutata ...

Bartoletti (Fimmg): "E' una malattia seria che non va sottovalutata". Andreoni: "Alta contagiosità" Nel Lazio "c'è un allarme negli adulti, rivediamo casi nei giovani, 30enni non vaccinati, e personalmente è una situazione a cui noi medici di ...

Il morbillo è una malattia virale molto contagiosa che si manifesta con sintomi come febbre alta, eruzioni cutanee (esantema), tosse, naso che cola e congiuntivite: le complicazioni, che provocano la maggior parte dei decessi, includono polmonite e ...

