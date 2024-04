Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 | i match dell’Italia in diretta su Eurosport

(Di martedì 23 aprile 2024) Warner Bros. Discovery Sports, dopo aver tramesso le partite della nazionale femminile, annuncia oggi l’acquisizione dei diritti televisivi deidisuIIHFDivisione I, Gruppo A (IIHF WMIA), che dal prossimo 28 aprile si svolgerà alla Sparkasse Arena di Bolzano.che vedranno l’Italia contendersi due posti disponibili per la … L'articolo proviene da Sport in TV.

comincia il lavoro della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio maschile, impegnata tra venti giorni a Bolzano per i Campionati Mondiali divisione I Gruppo A, rassegna in scena dal 28 aprile al 4 maggio che mette in palio ben due posti per la top ...

hockey Timo Meier salta i Mondiali - Brutte notizie per Patrick Fischer e per la Nazionale svizzera, che agli imminenti Mondiali di Praga, al via il 10 maggio, non potranno contare su Timo Meier.bluewin.ch

Timo Meier non disputerà i Mondiali di Praga con la Svizzera - Brutte notizie per Patrick Fischer e per la Nazionale svizzera, che agli imminenti Mondiali di Praga, al via il 10 maggio, non potranno contare su Timo Meier. L’attaccante dei New Jersey Devils ha inf ...rsi.ch

hockey ghiaccio, Calendario Mondiali Division I Bolzano 2024: programma, orari, tv, streaming - Ci siamo! A partire da domenica 28 aprile scatterà il Campionato Mondiale di hockey su Ghiaccio 2024 Divisione I, Gruppo A che andrà in scena alla ...oasport