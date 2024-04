Hockey ghiaccio | comincia il raduno dell’Italia in vista dei Mondiali I divisione 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024)il lavoro della Nazionale italiana disumaschile, impegnata tra venti giorni a Bolzano per i CampionatiI Gruppo A, rassegna in scena dal 28 aprile al 4 maggio che mette in palio ben due posti per la top division. I ragazzi di Mike Keenan si sono radunati ieri, lunedì 8 aprile, presso la Sparkasse Arena del capoluogo altoatesino, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la competizione iridata, dove affronteranno Corea del Sud, Giappone, Romania, Slovenia e Ungheria. Il tabellino di marcia impone due sessioni di allenamenti al giorno, con una rosa in costruzione: mercoledì 10 aprile infatti si aggregheranno anche i giocatori delle foxes Luca Frigo, Daniel Frank, Daniel Mantenuto e Dustin Gazley oltre che Thomas Larkin e Alex Trivellato (dallo Schwenninger ...