Monaco-Lille mercoledì 24 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 23 aprile 2024) Ripresosi il secondo posto con un’eroica prova sul campo del Brest ilaffronta il secondo scontro diretto sulla strada che porta al ritorno in Champions League in 3 giorni ricevendo in casa il. Due gol a cavallo tra il primo e il secondo tempo con Zakaria e Minamino e una strenua resistenza nel concitato finale (che ha visto le espulsioni InfoBetting: Scommesse Sportive e