Ligue 1 2023 24 | vincono Marsiglia e Monaco | pari tra Lille e Rennes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella 25esima giornata di1 ilsbanca il campo dello Strasburgo 1-0 e si porta in terza posizione in classifica. Decisiva la rete al 72? del classe 2005 Ben Seghir, che regala i tre punti ai monegaschi. L’Olympiquesi avvicina alla zona Europa battendo 2-0 il Nantes nel posticipo grazie alla doppietta del solito Aubameyang, arrivato a quota 21 centri in stagione tra tutte le competizioni. I biancoazzurri trovano così il quinto successo consecutivo in altrettante partite con Gasset in panchina, e ora sono settimi nel pieno della bagarre per un posto in Europa League.2-2 tra, che si prendono un tempo ciascuno. La prima frazione è totalmente a tinte rossonere: le reti di Blas e Kalimuendo portano gli ospiti avanti di due gol dopo 20?, ma nel ...