Mobilità 2024 25 e deroghe ai vincoli - alcune domande respinte Cosa si intende per convivente di fatto e mancanza

Per coloro che hanno avuto ripensamenti e non intendono andare avanti con la domanda di Mobilità ATA c'è la possibilità di "ritirarla". La revoca è possibile fino a venerdì 26 aprile , così come specificato dall'OM n. 30 del 23 febbraio 2024 . L'articolo Mobilità ATA 2024 , entro il 26 aprile è possibile revocare la domanda. Esiti il 27 maggio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (orizzontescuola)

Gli USR/ATP stanno accantonando i posti destinati alle immissioni in ruolo da GPS e concorso straordinario bis, secondo quanto indicato nel CCNI 2022/25 e nell'OM 30/2024. L'articolo Mobilità docenti 2024, non saranno disponibili i posti accantonati per assunti GPS e concorso straordinario bis. Come funziona sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (orizzontescuola)