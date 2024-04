Armani Milano | l’avvenire della casa di moda

(Di lunedì 22 aprile 2024): oggi parliamo deldel famoso brand didi Giorgio. Condividiamo con voi uno sguardo privilegiato sul destinoprestigiosa maison die sulle prospettive che si aprono per il suo creatore, Giorgio, 89 anni. Aggregazione o valutazione finanziaria in borsa: Cosa Riserva? – Il creatore, L'articolo proviene da Tenacemente.

Basket: Milano in scioltezza, Germani agganciata - Come da pronostico, l’Olimpia Milano batte ad Assago Scafati 99-77, e aggancia la Germani in vetta alla classifica, a quota 40 punti. Non la sorpassa, perché l’unico scontro diretto fin qui giocato è ...giornaledibrescia

L’Olimpia si riprende la vetta. Pratica Scafati risolta senza fatica - I biancorossi la usano per andare a prendere in testa alla classifica Brescia, prossimo avversario dell’Armani, e per fare trovare fiducia ... i milanesi provano ad allungare sul 19-11 al 6’. Milano ...ilgiorno

Così nacquero le inchieste su finanza, banche e borsa: intervista a Francesco Greco, ex procuratore della Repubblica di Milano - Sotto la lente dei pm milanesi sono finiti in oltre tre decenni i titoli atipici, Mani Pulite, Parmalat, i furbetti del quartierino, le scalate bancarie, la grande evasione fiscale, le big tech: tutte ...milanofinanza