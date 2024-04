Milan - Yacine Adli attacca la dirigenza | se vogliono vincere servono giocatori forti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 23 aprile 2024) Duro attacco dialladel: le parole del centrocampista rossonero al termine del derby contro l’Inter Contro l’Inter non c’è stata partita: i nerazzurri hanno dominato il derby della Madonnina, battendo il2-1 e conquistando così lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a impensierire quella di Simone Inzaghi, nettamente superiore in praticamente ogni zona del campo. Una sconfitta che pesa e fa male, ma soprattutto che lascia tanta amarezza nei cuori dei tifosi delma anche dei. Non a caso al termine della partita il centrocampista rossoneroha detto: Il nostro progetto è basato su più anni ed è ancora lungo ma dobbiamo fare molto di più. Se la società vuole ...