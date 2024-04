Milan - Rafael Leao non può essere il nuovo Giroud Tutti i voti

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan per il Derby contro l’Inter. Diverse le novità di Pioli, al centro dell’attacco ecco Rafael Leao Ci siamo, manca davvero poco all’attesissimo Derby tra Milan e Inter, valevole per la 33esima giornata di Serie A. Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan. Stefano Pioli ha deciso di mettere mano all’undici iniziale con alcune grosse novità. In porta Mike Maignan, come terzini agiranno Davide Calabria ... (dailymilan)

Contro l’Inter Rafael Leao potrebbe giocare come punta al centro dell’attacco: le parole di Bobo Vieri sull’attaccante del Milan Dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma il Milan si prepara a sfidare l’Inter in Serie A, in un derby della Madonnina decisivo per entrambe le squadre. Se i neroazzurri si giocheranno lo scudetto, infatti, i rossoneri lotteranno invece per riscattare una stagione abbastanza negativa. Secondo le ultime novità ... (dailymilan)