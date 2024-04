Calciomercato Milan - da Theo Hernandez a Rafael Leao | tutti possono essere venduti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 aprile 2024) Da: in vista della prossima sessione diin casasonoa rischio cessione, Mike Maignan esono i tre pilastri del, i top player che hanno permesso al club rossonero di lottare ai massimi livelli nelle ultime stagioni. Questo però non vuole dire che siano invendibili. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative come quella che sta vivendo il Diavolo, nel corso del prossimosono a rischio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Bayern Monaco vorrebbe Maignan e. I due francesi andranno in scadenza ...