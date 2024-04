Milan - Leao e Theo Hernandez | tre partite deludenti Serve ripartire

(Di martedì 23 aprile 2024) Derby-Inter altra delusione per i rossoneri e pere Rafael. Ora devono ritrovare loro stessi. La nostra analisi

Il Milan perde il sesto derby di fila e ancora una volta Rafael Leao non incide nel nuovo ruolo al posto di Olivier Giroud. Tutti i voti Il Milan di Stefano Pioli perde il derby contro l’Inter nella gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A e i nerazzurri sono matematicamente Campioni d’Italia. I rossoneri sono stati protagonisti di una prestazione al di sotto delle aspettative e si sono fatti infilare, su un calcio ... (dailymilan)

Milan , dove sono finiti i leader dello scudetto? Rafael Leao è discontinuo , Olivier Giroud è un ex e Theo Hernandez perde la testa facilmente Il Milan di Stefano Pioli ha perso sei derby di fila. Numeri davvero scioccanti per i tifosi rossoneri. Potrebbero esserci tanti motivi di questa problematica, noi però vogliamo soffermarci su una domanda: dove sono finiti i leader dello scudetto 2021/2022? Il Rafael Leao che si caricava la squadra sulle ... (dailymilan)

Milan, futuro “politicamente tecnico”: da chi comanda a chi lo allena, cosa sarà del club rossonero - Chi comanda al Milan La domanda è questa ed è tutto fuorché insignificante. Sul tramonto dell'ennesimo derby perso e accompagnato dalla fastidiosa colonna sonora della musica techno sparata a massimo ...gonfialarete

STORICA VITTORIA DEI BAUSCIA, IL DERBY VALE LA SECONDA STELLA INTER - Gol di Acerbi, il cattivo diventato santo, e di Thuram, il Figlio talentuoso. L'Inter ha vinto il derby e il ventesimo scudetto. E ha colto la sua Seconda ...italpress

Milan, emergenza assoluta per Pioli: poche soluzioni verso la Juve - È emergenza Milan. In vista della gara contro la Juventus, previsto per sabato pomeriggio alle 18, Stefano Pioli ha le scelte contate.spaziomilan