Il Milan perde il sesto derby di fila e ancora una volta Rafael Leao non incide nel nuovo ruolo al posto di Olivier Giroud. Tutti i voti Il Milan di Stefano Pioli perde il derby contro l’Inter nella gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A e i nerazzurri sono matematicamente Campioni d’Italia. I rossoneri sono stati protagonisti di una prestazione al di sotto delle aspettative e si sono fatti infilare, su un calcio ... (dailymilan)

Milan , dove sono finiti i leader dello scudetto? Rafael Leao è discontinuo , Olivier Giroud è un ex e Theo Hernandez perde la testa facilmente Il Milan di Stefano Pioli ha perso sei derby di fila. Numeri davvero scioccanti per i tifosi rossoneri. Potrebbero esserci tanti motivi di questa problematica, noi però vogliamo soffermarci su una domanda: dove sono finiti i leader dello scudetto 2021/2022? Il Rafael Leao che si caricava la squadra sulle ... (dailymilan)

Milan, Giroud andrà in MLS: c'è l'accordo con i Los Angeles FC - Il Milan e Olivier Giroud si diranno addio a fine stagione dopo 3 stagioni condite da tanti gol, uno scudetto e una centralità che, probabilmente, neanche lui.calciomercato

Milan, emergenza assoluta per Pioli: poche soluzioni verso la Juve - È emergenza Milan. In vista della gara contro la Juventus, previsto per sabato pomeriggio alle 18, Stefano Pioli ha le scelte contate.spaziomilan

Calciomercato Milan, in estate sarà rivoluzione: nessuno è incedibile | Ancora caldi i nomi di Zirkzee e Sesko - Il Milan è pronto a consolarsi con il mercato dopo l'ennesima sconfitta nel derby contro l'Inter che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri. I rossoneri cercano un attaccante per la prossima stagione ...sportpaper