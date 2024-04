Migranti - naufragio nel Canale della Manica | 5 mort - tra cui un bambino

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Almeno cinque, tra cui un, sonoi la notte scorsa al largo di Wimereux nel tentativo di attraversare ilper raggiungere l'Inghilterra. Nel riferirne, Bfm precisa che è stato dispiegato un importante dispositivo di soccorso. In totale, 48 persone sono state tratte in salvo. Non è la prima

Londra, 23 apr. (Adnkronos) - Almeno cinque Migranti , tra cui un bambino , sono morti la notte scorsa al largo di Wimereux nel tentativo di attraversare il Canale della Manica per raggiungere l'Inghilterra. Nel riferirne, Bfm precisa che è stato dispiegato un importante dispositivo di soccorso. In totale, 48 persone sono state tratte in salvo. Non è la prima volta che Wimereux è colpita da una tragedia dall'inizio di quest'anno. Cinque persone ... (liberoquotidiano)

