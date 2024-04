Ieri la Guardia Costiera ha tratto in salvo 22 naufraghi e recuperato 9 perso ne prive di vita , tra cui una bambina , morta per ipotermia. Continuano le ricerche dei dispersi .Continua a leggere (fanpage)

(Adnkronos) – Ci sarebbero anche alcuni minori tra i dispersi dell'ennesimo naufragio avvenuto in area Sar maltese e costato la vita a nove persone, tra cui una bimba. Nella ricerca dei dispersi è stato impegnato anche un aereo della Guardia costiera italiana, su richiesta delle autorità de La Valetta. Secondo i racconti dei naufraghi, tutti […] L'articolo Migranti , naufragio in zona Sar maltese : decine di dispersi tra cui minori proviene da ... (webmagazine24)

Dovevano percorrere meno di 500 miglia nautiche, dalle coste della Mauritania a quelle delle isole Canarie, che appartengono alla Spagna. L’ennesimo viaggio dei Migranti per raggiungere il territorio dell’Unione europea in uno dei tratti più trafficati di questo genere sull’Atlantico. E invece chi era al timone ha perso la rotta e l’imbarcazione ha iniziato a girare a vuoto e poi è finita alla deriva . Almeno 25 le persone a bordo, perse ... (open.online)

Migranti: naufragio nella Manica, almeno 5 morti - La Guardia Costiera francese ha confermato che c'è stato un fallito tentativo di attraversare lo stretto (ANSA) ...ansa

Finanziato e abbandonato, il doc «Iuventa» cerca spazio in tv - Immigrazione (Italia) Coprodotto da Rai Cinema nel 2017, non è mai andato in onda. Dopo il recente proscioglimento degli attivisti dovrebbe essere trasmesso da Rai3. Di Giansandro Merli ...ilmanifesto

Migranti, 491 tra morti e dispersi nel Mediterraneo nel 2024: rapporto Oim - Secondo il report settimanale che copre il periodo dal 14 al 20 aprile, non è stata effettuata nessuna operazione di salvataggio, mentre sono stati ritrovati cinque corpi sulle coste della Tripolitani ...tg24.sky