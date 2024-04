Migranti | naufragio in zona Sar maltese | decine di dispersi tra cui minori

Ieri la Guardia Costiera ha tratto in salvo 22 naufraghi e recuperato 9 perso ne prive di vita , tra cui una bambina , morta per ipotermia. Continuano le ricerche dei dispersi .Continua a leggere (fanpage)

Migranti, ancora in corso le ricerche dei dispersi del naufragio, in cui ha perso la vita una bambina - Ieri la Guardia Costiera ha tratto in salvo 22 naufraghi e recuperato 9 persone prive di vita, tra cui una bambina, morta per ipotermia ...fanpage

Malta, una nuova tragedia: decine di Migranti dispersi dopo naufragio - Tra le vittime ci sono anche alcuni minori, incluso una bambina. Secondo i racconti dei sopravvissuti, tra cui alcuni naufraghi molto provati, mancherebbero ancora all'appello da 13 a 15 persone.ilquotidianoitaliano

Nuovo naufragio di Migranti, 9 vittime e 15 dispersi - LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - Sono nove le vittime della nuova tragedia in mare, al largo di Lampedusa. Lo rende noto la Guardia Costiera, sottolineando in una nota che, ...quotidianodigela