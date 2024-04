Migranti - naufragio nel Canale della Manica | 5 mort - tra cui un bambino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Londra, 23 apr. (Adnkronos) - Almeno cinque, tra cui un, sonoi la notte scorsa al largo di Wimereux nel tentativo di attraversare ilper raggiungere l'Inghilterra. Nel riferirne, Bfm precisa che è stato dispiegato un importante dispositivo di soccorso. In totale, 48 persone sono state tratte in salvo. Non è la prima volta che Wimereux è colpita da una tragedia dall'inizio di quest'anno. Cinque persone sonoe al largo del comune francese nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, mentre tentavano di raggiungere un'imbarcazione che le avrebbe portate in Inghilterra. Il ministro dell'Interno britannico James Cleverly sarà in visita in Italia questa settimana per accelerare il lavoro congiunto volto ad arginare l'immigrazione ...