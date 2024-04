La vendetta di Calhanoglu sui tifosi del Milan | dopo lo Scudetto ha un messaggio per loro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mentre l'Inter festeggia in campoha scelto di lanciare una frecciatina ai suoi exdel: l'immagine pubblicata sui social è unchiaro per i rossoneri.

Hakan Calhonglu e l’Inter sperano di festeggiare lo scudetto già nella partita contro il Milan in programma lunedì sera. Il centrocampista turco – si legge su Tuttosport – ha qualche sassolino di troppo da levarsi in vista del derby . SOGNO – Hakan Calhanoglu si prepara a vincere il suo primo scudetto in casa del Milan. Un derby praticamente storico, che permetterà all’Inter di prendersi lo scudetto della seconda stella. Un’occasione più unica ... (inter-news)

Calhanoglu, il regista della seconda stella infallibile dagli 11 metri - Hakan Calhanoglu ce l'ha fatta. A 30 anni ha finalmente vinto il primo scudetto in carriera e lo ha fatto da assoluto protagonista. E' stato il turco, infatti, a dettare ritmi e tempi della favolosa c ...sportmediaset.mediaset

Calhanoglu non vede l’ora: derby e ‘vendetta’ Scudetto - Il derby che mette in palio la seconda stella avrà un sapore particolare soprattutto per Hakan Calhanoglu, e non è detto che sia un bene ...interlive

Zhang rilancia: "Inter sempre al top finché ci sarò io, vicini a scrivere la storia. Il mio cuore..." - Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi la Gazzetta dello Sport conferma l'accordo imminente tra Suning e Pimco (fondo statunitense) per un prestito da 400 milioni di euro che, in tre ...fcinternews