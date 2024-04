Mercoledì 24 aprile inizia il Far East Film Festival 26

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 23 aprile 2024) Il conto alla rovescia ha quasi smesso di ticchettare: dopo una lunga attesa, i riflettori internazionali stanno per accendersi sul Far26 e Udine sta per trasformarsi, ancora una volta, nel maggior epicentro asiatico d’Europa!24, alle 19.30, il sipario del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” si aprirà ufficialmente sulla Opening Night 2024: due grandi titoli in programma, il super campione d’incassi cinese YOLO e l’irresistibile action comedy sudcoreana Citizen of a Kind, e un’altrettanto grande “prefazione” alle 17.00, cioè il restauro del cult movie poliziesco sudcoreano Nowhere to Hide. Fino a giovedì 2 maggio, il FEFF 26 presenterà 79selezionati in 12 paesi (12 anteprime mondiali, 22 anteprime internazionali, 23 anteprime europee e 19 ...