Un bidello di 47 anni , incensurato, è stato arrestato ieri dai poliziotti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova . L’uomo, che lavora in una scuola media , è finito in manette – e si trova ora nel ...

Media, arrestato per corruzione viceministro della Difesa russo - Il vice ministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato con l'accusa di aver accettato una tangente. Lo ha riferito il comitato investigativo sul suo canale Telegram, scrive Ria Novosti. (A ...ansa

Evan Gershkovich resta in carcere: respinto il nuovo ricorso del giornalista del WSJ detenuto in Russia - Resta in carcere il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia nel marzo 2023 con l'accusa di spionaggio ...fanpage

Maltrattamenti al Beccaria, agente arrestato: "Dal video si vede che picchio assai" - Le parole che pronuncia, senza sapere di essere intercettato, Giovanni Blandino uno degli agenti della polizia penitenziaria arrestato nell'inchiesta su maltrattamenti e torture al carcere minorile Be ...sardegnalive