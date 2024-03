Il sospetto terrorista arrestato per la strage di Mosca | l’interrogatorio sui media russi | «Mi hanno pagato» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Su alcuni canali Telegramsono stati diffusi i primi filmati che ritrarrebbero i presunti attentatori coinvolti nelladi ieri al Crocus City Hall di Krasnogorsk, vicino a, che ha causato oltre 90 morti e centinaia di feriti e per cui sono state arrestate quattro persone. Inon sono verificati e, almeno per ora, non sono stati ripresi né daipiù filo-governativi, come le agenzie Tass e Ria Novosti, né da quelli più indipendenti, come il Moscow Times o Novaya Gazeta. In uno deidiffusi dal canale Telegram “Baza” si vede un uomo interrogato per strada con le mani legate dietro la schiena e visibilmente scosso. «Cosa stavi facendo al Crocus?», chiede un uomo. «Sparavo», risponde il sospettato. «A chi?», «A delle persone», ...