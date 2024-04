Marsilio all' attacco | Nuovi obiettivi per l' Abruzzo nel suo secondo mandato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 aprile 2024) L'Aquila - Il Presidente rieletto della Regione, Marco, ha presentato il programma per il suo, delineando una visione ambiziosa per il futuro della regione. Durante la seduta del Consiglio regionale,ha sottolineato l'importanza di partire dal consuntivo degli anni precedenti per tracciare una traiettoria chiara verso gli impegni futuri. Una delle principali iniziative annunciate è il dibattito pubblico per altri tre lotti della Roma-Pescara, un progetto fondamentale per la regione che sta per entrare nella fase di progettazione esecutiva.ha espresso fiducia nel cambiamento che queste opere porteranno e ha sottolineato l'impegno e la resilienza dimostrati durante la gestione di emergenze passate. Inoltre,ha ...