Nuova Giunta Marsilio | Perde Solo la Lega Verì Confermata Come Esterna alla Sanità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) L'Aquila - Dopo oltre tre ore di intense discussioni, si delinea un accordo parziale sulla composizione dellaregionale abruzzese. La protesta di Forza Italia, secondo partito della coalizione, ha ottenuto una postazione in più: oltrepresidenza del consiglio, avrà un assessorato e il sottosegretariato di. Nel frattempo, la, pur rimanendo con unassessorato, non si è soddisfatta e chiederà ulteriori colloqui con il presidente Marcodi FdI e con Luigi D’Eramo, coordinatore regionale del partito, assente driunione per impegni al G7 dei ministri dell’Agricoltura a Bruxelles. Tuttavia, l'accordo raggiunto non è totale. Nonostante il confronto serrato tra Forza Italia e, ...