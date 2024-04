Marsiglia-Nizza mercoledì 24 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Milano, 1 aprile 2024 - Nel weekend pasquale il Paris Saint Germain vince contro l'OM e si avvicina sempre più all'ennesimo titolo. Nella corsa Champions non mollano Brest, Monaco e Lilla che vincono i rispettivi match, al contrario del Nizza che esce sconfitto dalla gara contro il Nantes che centra tre punti fondamentali per la salvezza. Ripercorriamo tutte le gare del ventisettesimo turno. Tutti i match del weekend Ventisettesima giornata ... (sport.quotidiano)

Lione ha la meglio sull’Olympique Marsiglia per 1-0, nel match valido per la ventesima giornata di Ligue 1. Il primo e unico gol della serata viene firmato da Lacazette, che trova la porta al 37?. Tre punti importanti per la squadra, che cerca di risalire la classifica generale dopo una prima metà di stagione complessa. Tra Brest e Nizza invece, non si registrano reti e il match termina 0-0. Restano così invariate le posizioni nella zona alta ... (sportface)