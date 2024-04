Margherita Buy sulla paura di volare e altre nevrosi | Ho perso tante opportunità

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 aprile 2024) Lungo gli anni, anche in un periodo in cui questo tipo di discussioni non era ancora al centro del dibattito pubblico,Buy non ha mai fatto mistero della sua precaria salute mentale, con problematiche anche invalidanti legate alladie all’ansia in genere, e al bisogno di tenere sempre tutto controllo. Dichiarazioni molteplici, a volte contraddittorie, ma sempre rilasciate con serenità e a volte anche con un pizzico d’ironia. Nel 2009, in un’intervista a FucineMute, rifiutando l’etichetta di nevrotica, l’attrice dettagliava così le sue difficoltà: “All’inizio venire definita nevrotica mi ha fatto soffrire parecchio. Anzi, mi ha dato proprio fastidio sia essere etichettata di per sé, che essere etichettata come nevrotica, nello specifico. Ma va bene così. Credo di avere una sensibilità particolare, da qui a dire ...