Margherita Buy a Belve - la confessione su droga e sesso E quella frecciata sui premi a Cortellesi – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Ospite di Francesca Fagnani,Buy rivela alcuni aspetti nascosti del suo carattere a, in onda stasera su Rai 2, a cominciare dal. «Non è mai stata una priorità», racconta l’attrice. Quando la giornalista le chiede: «Lei ha detto ilmi interessa pochissimo, lo smentisce?», Buy – con un velo di imbarazzo – risponde: «Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo», confida. Nella lunga intervista vis-a-vis c’è anche spazio per parlare di adolescenza e le «tantissime canne fumate, pure la mattina, con tanto di svenimento in classe»; ma anche della vergogna che l’attrice prova a girare scene di nudo. «Con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa!», ricorda Fagnani. ...