Manchester United - Ten Hag | La reazione del web alla nostra vittoria in FA Cup è stata una vergogna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) “Ladel websemifinale di FA Cup vinta dalcontro il Coventry City èimbarazzante e una”, afferma l’allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, come riporta la BBC. Loè stato infatti ampiamente criticato dopo la prestazione in FA Cup contro il Coventry: dal vantaggio per 3-0 contro una squadra di un campionato inferiore fino al 3-3, per poi vincere la lotteria ai rigori. Il Coventry ha anche avuto un gol nel finale annullato per un fuorigioco marginale dall’assistente arbitro Var nei tempi supplementari. “Il calcio è una questione di risultati. Siamo arrivati ??in finale e lo abbiamo meritato. Abbiamo perso il controllo per 20 minuti efine siamo stati molto fortunati, ma siamo riusciti ad ...