Manchester United | Ten Hag verso l’addio - De Zerbi in pole

Dopo aver superato il Coventry ai rigori nella seconda semifinale di FA Cup, per il Manchester United ci sarà la possibilità di vincere un trofeo e anche di giocare in Europa nel 2024-25 anche se il piazzamento in Premier League non fosse sufficiente. Quel giorno comunque è ancora lontano e poi battere il Manchester City […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)