Maltempo in Campania | l’allerta gialla prorogata fino alle 12 di giovedì 28 marzo

(Di martedì 26 marzo 2024) Prosegue ilin. La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso dirta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido d12 di domani, mercoledì 2712 di28, su tutta la. Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. ...

